Tuttosport - Non solo Milik, la Juve punta anche ad Allan: Gattuso ha indicato due nomi dai bianconeri

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito ad Allan e Milik: "A Verona si è rivisto un Allan molto simile a quello di quando aveva un posto da titolare fisso nel Napoli ed il brasiliano continua ad avere estimatori. Come la Juventus (Sarri ne parla benissimo), ma soprattutto l’Atletico Madrid, che vorrebbe investire al massimo 25 milioni. A proposito della Juventus, ormai ha in pugno Milik e lo avrebbe già bloccato con una proposta economica che il polacco avrebbe accettato senza battere ciglio. Resta da capire se da Madame arriveranno solo soldi (40/50 milioni) oppure se il Napoli accetterà anche un tesserato: Bernardeschi e Romero sono quelli che piacciono di più a Gattuso. Ormai Ringhio si sta specializzando nel recupero dei calciatori che avevano perso le iniziali sicurezze".