Tuttosport - Milik-Napoli, si va verso il braccio di ferro: panchina forzata per il mancato rinnovo

Calciomercato Napoli - Si fa sempre più difficile la situazione legata al rinnovo contrattuale di Arek Milik con il Napoli. L'accordo è ormai lontano e, come scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, per la punta potrebbbe anche esserci la panchina forzata fino al termine della stagione: "Per Milik, invece, sembrerebbe obbligata la collocazione in panchina: l’attaccante ha più volte comunicato al club che non è intenzionato a rinnovare il contratto. Sarà venduto al miglior offerente e difficilmente in Italia".

