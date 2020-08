Tuttosport - Milik sperava di essere già della Juventus a questo punto dell’estate, ora ha qualche dubbio

Calciomercato Napoli - La maglia numero 9 della Juventus non ha ancora un nome sul retro, ma la lista dei favoriti si sta restringendo a suon di contatti, incontri e valutazioni. Ne parla Tuttosport:

“Gli indizi portano principalmente in due direzioni: Raul Jimenez e Dzeko, ora come ora il più vicino di tutti. I primi a capirlo, in modo indiretto, sono stati i vari Milik, Morata e Lacazette. Il polacco, promesso sposo bianconero da mesi dopo la decisione di non rinnovare col Napoli (contratto in scadenza nel 2021), sperava di essere già della Juventus a questo punto dell’estate. L’ex Ajax non ha ancora perso la pazienza, però qualche dubbio inizia a venirgli nonostante le rassicurazioni dell’entourage, sempre in contatto con i campioni d’Italia. Un po’ Bernardeschi, che non ha accettato il trasferimento a Napoli, e un po’ l’esonero di Sarri hanno finito per far perdere terreno a Milik”