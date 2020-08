TuttoSport - Milik non convinto della soluzione Roma, sta pensando di aspettare la scadenza del contratto con il Napoli!

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Su TuttoSport arrivano le ultime notizie relative alla situazione che vede Edin Dzeko vicino alla Juventus ed Arek Milik nel mirino della Roma. Le due operazioni sono strettamente collegate: ottenuto il sì del polacco, i giallorossi acconsentirebbero alla cessione del bosniaco ai bianconeri. La questione sta proprio a qui. A quanto pare, infatti, l'ex Ajax vuole ancora la Juventus e non sembra convinto della soluzione capitolina. Per questo motivo sta iniziando a maturare in lui l'idea di aspettare la scadenza di contratto con il Napoli (nel 2021) per liberarsi in tal modo a parametro zero, con la possibilità di scegliere in tal modo in maniera quasi del tutto autonoma il proprio futuro.

