Tuttosport - Milik ancora non convinto di andare alla Roma, lo scambio con Under è naufragato del tutto

Calciomercato Napoli - Un giorno in più per la Juventus senza il nuovo bomber, come racconta Tuttosport:

“Se Suarez è alle prese con una full immersion (per il passaporto), Dzeko resta in attesa. Ma la posizione della Juventus è tutt’altro che passiva. Un’intesa tra le parti c’è da settimane e il giallorosso resta il preferito di Pirlo. Se Dzeko non si allena ancora alla Continassa è perché Milik, erede designato dalla Roma, non è ancora convinto dell’opzione romanista e soprattutto Roma e Napoli non hanno ancora un’intesa. Anzi, lo scambio Milik-Under è naufragato del tutto. I margini per rimettere in piedi l’operazione in modo diverso però ci sono”