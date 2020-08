Tuttosport - Lozano-Napoli, in settimana incontro tra Raiola e De Laurentiis!

Ultime mercato Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso immagina le soluzioni più svariate per una squadra offensiva e imprevedibile, come dichiarato in conferenza stampa:

«Siamo un gruppo forte, in questo momento, poi vedremo chi partirà. Vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo. Osimhen attacca gli spazi, ha una grande forza fisica e potrà darci una grandissima mano. In coppia con Mertens? Non ci sono solo loro due. In avanti ho tanti campioni, in particolare Insigne, poi c’è Lozano, che ha la possibilità di fare molto meglio rispetto alla scorsa stagione»

A proposito del messicano: come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, in questa settimana ci sarà un incontro tra il suo agente Mino Raiola ed il presidente De Laurentiis.