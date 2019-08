Tuttosport - Lozano attende l'ok da Raiola, l'avv.Rigo sta visionando il contratto! Icardi o Llorente: si decide questa settimana

Calciomercato Napoli - Affondo finale per Hirving Lozano, sabato alle ore 20.45 a Firenze c'è Fiorentina-Napoli e Carlo Ancelotti spera di avere a disposizione anche il nuovo acquisto messicano, purchè il messicano riesca ad aggregarsi al nuovo gruppo entro giovedì. Pur essendo in vacanza, De Laurentiis in barca a Lipari e il ds Giuntoli in Costa Azzurra, tengono sotto controllo le operazioni che stanno provando a chiudere.

Calcio mercato Napoli, le ultime su Lozano

Tuttosport racconta gli ultimi dettagli sull'acquisto di Hirving Lozano:

"A cominciare proprio da Lozano. Il messicano si sta allenando da solo ad Eindhoven, in attesa che il suo agente Raiola lo contatti per dargli l’ok ad infilarsi sul volo (insieme alla famiglia) che lo porti a Roma. L’avvocato Vittorio Rigo sta completando la visione della documentazione per la firma di Lozano sul contratto quinquennale, sempre che superi le visite mediche che potrebbero svolgersi mercoledì alla clinica Villa Stuart".

Icardi o Llorente per l'attacco, la situazione

Dopo Lozano, si passa all'attaccante da regalare a Carlo Ancelotti: pochi giorni e poi si saprà se il tecnico potrà avere a disposizione Mauro Icardi, in alternativa si andrà sul piano B con l’ingaggio dello svincolato Fernando Llorente.