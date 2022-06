Tuttosport - Lazio pronta a chiudere per Mertens: si attende la rottura definitiva con il Napoli

Calciomercato Napoli - Il club biancoceleste di Lotito vuole fare un regalo a Sarri e prendere il Belga che è in uscita dal Napoli. Le ultime da Tuttosport sul futuro di Mertens tra be Lazio:

Sarri però ha chiesto a Lotito di chiudere al più presto la telenovela Romagnoli: l'ex Milan aspetta un rilancio decisivo, purché stavolta si avvicini ai tre milioni di euro. Sette giorni chiave anche per arrivare a Marcos Antonio, ventiduenne mediano brasiliano in arrivo dallo Shakhtar Donetsk per un'operazione intorno ai dieci milioni. Attenzione a Mertens poi: la Lazio è pronta a sferrare l'affondo decisivo in caso di rottura definitiva tra il belga e il Napoli.