Tuttosport - La Juventus non è sicura di scambiare Bernardeschi, preferirebbe altri tre calciatori da dare al Napoli

Ultime calcio Napoli -Il Napoli è disposto a parlare della cessione dell'attaccante polacco Arek Milik per soldi (non meno di 40 milioni) o per Federico Bernardeschi come racconta Tuttosport:

"La Juventus attende gli sviluppi e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Bernardeschi, preferirebbe trovare l’incastro per Milik attraverso altre contropartite: da Rugani a Romero (in prestito al Genoa) fino a Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari). Di scontato e semplice non c’è ancora nulla, ma senz’altro sono stati compiuti dei passi in avanti in questi mesi"