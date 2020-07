Tuttosport - La Juve si inserisce per Boga e Locatelli del Sassuolo: primi contatti tra le due società

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il filo diretto in ambito dirigenziale che unisce Fabio Paratici e Giovanni Carnevali non s’è interrotto. Anzi, promette bene in prospettiva, considerato che alla realtà bianconera sono stati accostati due giocatori dal valore indiscutibile. Ammesso che ci siano le giuste condizioni - e che magari il tecnico Roberto De Zerbi sia d’accordo - la Juve ha già sondato il terreno per Manuel Locatelli e Jérémie Boga: il primo, che ai tempi del Milan aveva avuto modo di castigare la squadra allora guidata da Massimiliano Allegri, ha fatto capire di non disprezzare l’ipotetica destinazione; il secondo, in questo momento, ha tanto mercato attorno a sé e più proposte dall’estero che rischiano di solleticarlo a gioco lungo. Il Sassuolo, dal canto suo, non è abituato a svendere i propri gioielli né tantomeno ad agevolare trasferimenti che ora come ora non hanno ragione d’esistere. Perché non v’è necessità di sistemare bilanci eventualmente trasandati o siglare plusvalenze nell’immediato, pur nel rispetto di una regola - non scritta ma sempre valida - del mercato: le offerte potenzialmente irrifiutabili meritano di essere almeno valutate".