La Fiorentina, in caso di addio di Milenkovic, monitora Cistana del Brescia. E insidia il Napoli per un altro colpo, come racconta Tuttosport. Altri nomi in agenda Kumbulla (Roma) e Nikolaou dello Spezia con cui i viola stanno definendo la cessione di Dragowski. A centrocampo gli obiettivi si confermano Bajrami (Empoli) e Lo Celso (Tottenham) su cui però è piombato il Napoli.

