Tuttosport - Koulibaly alla Juve e De Ligt al Chelsea: fino a 30 milioni per convincere il Napoli!

Calciomercato Napoli, la Juventus insiste per Kalidou Koulibaly! L'edizione odierna del quotidiano torinese TuttoSport riaccende le sirene bianconere per il difensore senegalese del Napoli, che ha un solo anno di contratto con il club azzurro e rischia di partire a parametro zero l'anno prossimo. A spingere la Juventus verso Koulibaly, stavolta, è anche il forte pressing del Chelsea per De Ligt: dovesse partire il difensore olandese, il preferito di Allegri resta proprio Koulibaly.

Koulibaly alla Juventus?

Koulibaly alla Juventus? Il problema per i bianconeri è convincere De Laurentiis: il patron del Napoli chiede 40 milioni di euro per cedere il difensore, nonostante il contratto in scadenza. Secondo TuttoSport, la Juventus non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni di euro, mentre per Koulibaly alla finestra restano ancora Barcellona e Paris Saint-Germain.

Le alternative in casa bianconera sono molteplici. Alla Juve piacciono anche Gabriel dell'Arsenal, Igor e Nikola Milenkovic della Fiorentina.