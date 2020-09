Tuttosport - Il Parma ha chiesto Petagna e Luperto al Napoli: in azzurro potrebbe ritornare Inglese

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il Parma è sul panamense Eric Davis, terzino sinistro che gioca in Slovacchia nel FC Dac. Gli emiliani hanno chiesto al Napoli Petagna e Luperto (sul difensore ci sono anche Genoa, Verona e Crotone) ed ha respinto l’assalto del Genoa per Inglese (offerti 13 milioni di euro). Proprio Petagna potrebbe però innescare un giro di punte. Lasagna dell’Udinese, infatti, è vicino all’Atalanta e l’ex bomber della Spal potrebbe finire in Friuli. Il Napoli ri-prenderebbe Inglese come punta di scorta e aiuterebbe il Parma a trovare un sostituto".