Tuttosport - Il Napoli si inserisce per Kulusevski, Giuntoli lo vorrebbe in azzurro già a gennaio

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli starebbe provando ad inserirsi alla corsa per Dejan Kulusevski. Il giocatore è in prestito al parma, ma il suo cartellino appartiene all'Atalanta che rischia di fare l'ennesima plusvalenza record: "Intanto è di ieri la notizia dell’inserimento del Napoli nella corsa a Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Giuntoli è in pressing per prelevarlo già a gennaio, ma pare che Inter e Juve siano partite in vantaggio".