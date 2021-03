Tuttosport - Il Napoli pronto a fare un'offerta per Dalot e Senesi: affare complessivo da 40 milioni, i dettagli

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sul possibile mercato in entrata del Napoli in vista della prossima stagione

"Politica dei giovani bravi, significa individuare e prenderli prima che i club ricchi possano fiondarsi sugli stessi. A tal proposito, lo staff mercato del club azzurro sta per bussare alla porta di due club, il Manchester United e il Feyenoord per Diogo Dalot e Marcos Senesi. Il 22 esterno difensivo portoghese (è un destro che può giocare pure a sinistra) è in prestito al Milan che gode del diritto di riscatto, anche se non sembrerebbe intenzionato a versare i 20 milioni richiesti dal ManUnited. Il Napoli potrebbe approfittarne e godere di uno sconto, grazie alla mediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene rapporti molto cordiali con l’amministratore Joel Glazer. Per ciò che concerne Senesi, il 23enne difensore centrale argentino era già stato monitorato nello scorso mercato estivo e De Laurentiis aveva dato l’ok al suo arrivo, qualora ci fosse stata la cessione di Koulibaly. Senesi ha giocato 32 partite in questa stagione a Rotterdam e il suo club ne chiede 20 per la cessione. Una somma alla portata del Napoli".