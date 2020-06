Tuttosport - Il Napoli non abbandona l'idea Immobile: la Lazio chiede 70mln, spunta una richiesta del calciatore

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al mercato del Napoli, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"L’idea di tentare Ciro Immobile non è ancora tramontata, anche se l’ostacolo economico sarà notevole: la Lazio chiede 70 milioni ed il calciatore 4 milioni stagionali. Anche per questo motivo il pressing su Victor Osimhen, centravanti nigeriano nato il 28 dicembre 1998 e di proprietà del Lille, continua ad essere forte. In più, i presidenti De Laurentiis e Lopez sono in ottimi rapporti e la trattativa potrebbe chiudersi con 40 milioni cash ed il cartellino di Ounas"