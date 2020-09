Tuttosport - Il Napoli giocherà a tre a centrocampo fino a quando non arriverà un rinforzo del calibro di Veretout

Notizie Calcio Napoli - Si riparte da Parma e il Napoli è intenzionato a portare a casa subito tre punti per iniziare bene il campionato di Serie A. A Gattuso mancherà Milik, ma nonostante l’assenza de polacco Tuttosport racconta le ultime di formazione:

"Un attacco rapido per gli azzurri, che a centrocampo dovrebbero schierare i soliti noti Fabian Ruiz-Demme-Zielinski, in una linea che deve essere necessariamente a 3 fino a quando non arriverà in azzurro un rinforzo del calibro di Veretout. Altre due novità in difesa. Per il ruolo di esterno sinistro Hysaj avrebbe vinto il ballottaggio con Mario Rui e tra i pali la scelta ricadrà su Ospina”