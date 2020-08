Tuttosport - Il mercato del Napoli in entrata è in pausa! C'è un motivo perchè l'affare Gabriel si sta arenando

Calciomercato Napoli - Il mercato del Napoli in entrata è in stand by, come prevedibile. Le direttive di De Laurentiis sono state chiare: prima di comprare, bisogna vendere. Ne parla Tuttosport:

"Ecco perché l’affare Gabriel si sta arenando. Il suo arrivo è legato alla cessione di Koulibaly e i buoni rapporti con il Lille non possono bastare quando la concorrenza offre più soldi al calciatore. L’Arsenal sta pressando Gabriel che si starebbe convincendo ad accettare lo stipendio più alto dei Gunners. Il Napoli resta in corsa non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal club, ma non può fare passi in avanti"