Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando su svariati nomi per chiudere le altre operazioni chieste dall'allenatore azzurro Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione, come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport:

"Permangono i dubbi su Andrea Petagna, ecco perché Giuntoli ha chiesto all’Udinese informazioni su Kevin Lasagna. Prima richiesta: 35 milioni. Cifra troppo alta, i due club potrebbero accordarsi sui 25 milioni"