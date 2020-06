Tuttosport - Gattuso sta trattando il rinnovo, chissà che il lasciapassare per la finale non acceleri le pratiche con De Laurentiis

L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sta trattando il rinnovo con la società, chissà che il lascia passare per la finale non acceleri le pratiche con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. L'ipotesi viene riportata dall'edizione odierna di Tuttosport.

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Raisport nel post partita di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

Sul rinnovo: "Di questi aspetti non ne parlo, vivo tutto con grande tranquillità. Non penso solo ai soldi, ho trovato una società che mi fa allenare giocatori molto forti. Poi uno, due, tre anni non lo so. Se mi si chiude la vena e sbrocco, mi conoscete, i contratti non valgono nulla perché sono fatto così. E' un aspetto che devo migliorare.Io voglio continuare"