Tuttosport - Gattuso ha chiesto un solo sacrificio sul mercato, la punta! Immobile primo nome, non gli dispiacerebbe vestire l'azzurro

Calciomercato Napoli - L’argomento mercato è stato trattato durante l'incontro a Castel Volturno tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'allenatore Gattuso, ma senza entrare nello specifico secondo l'edizione odierna di Tuttosport:

"Gattuso ha chiesto al club un solo sacrificio, l’attaccante centrale. Il primo nome continua a essere quello di Immobile e il Napoli continuerà a provarci, pur sapendo che la Lazio farà un braccio di ferro per trattenerlo. Lo stesso Immobile dichiara di voler restare, ma se i club trovassero l’accordo non gli dispiacerebbe vestire la maglia della sua città natale. L’alternativa è Osimhen del Lille, per il quale Gattuso stravede"