Tuttosport - Gattuso cerca una punta, il Napoli pensa a due scommesse in Europa ma c'è un problema

Ultime mercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il modo di ragionare di De Laurentiis è simile a quello di Gattuso e dall'allenatore sarebbe arrivata una richiesta sul mercato relativa ad una punta centrale:

"I profili di Osimhen - il Lille ha richieste da tre campionati e potrebbe non accettare l’offerta da 40 milioni più Ounas - e Azmoun dello Zenit San Pietroburgo sono tali da pensare ad una scommessa vincente anche in Italia. C’è un punto interrogativo: sono extracomunitari. Il Napoli ha un solo slot da occupare ed al massimo un altro con la dismissione di Leandrinho. Se venisse ceduto anche Allan, comunque il club non potrebbe tesserare più di due extracomunitari"