Tuttosport - Entro una settimana il Manchester City accetterà le richieste del Napoli per Koulibaly! Le cifre della cessione

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un’intervista rilasciata a Canale 21 ha chiarito una volta di più la posizione di Kalidou Koulibaly ed Arkadiusz Milik:

«Sono in uscita e, se il mercato permetterà le cessioni di questi due bravissimi calciatori, sapremo come sostituirli. Altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo»

L'edizione odierna di Tuttosport aggiunge:

"La parte finale sembrerebbe un sottile avvertimento a fare in fretta, per non rischiare di starsene ancora in maglia azzurra. Una circostanza da escludere per Koulibaly, perché nel giro di una settimana il City accetterà la richiesta del Napoli (70 milioni cash più qualche bonus alla conquista della Champions) e il K2 saluterà dopo sei stagioni"