Tuttosport - De Laurentiis oggi incontra l'agente di Fabian! Se al Napoli arriva l'offerta irrinunciabile sarà venduto

«Se si presentassero City, United o Psg con 100 milioni, ci penserei ed è pure probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Un’offerta da 60 milioni non la prendo nemmeno in considerazione»

Calciomercato Napoli - Così, ieri, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che oggi incontrerà l'agente di Fabian come racconta Tuttosport:

"Identico ragionamento il patron lo farà oggi quando a Napoli incontrerà Miguel Alfaro Garcia, un membro dell’agenzia You First Sport che cura gli interessi di Fabian Ruiz. Con l’agente saranno portati avanti un paio di ragionamenti sul futuro. Se al Napoli venisse recapitata l’offerta “irrinunciabile”, allora sarà venduto, altrimenti a fine stagione ci sarà l’incontro tra il club ed i suoi procuratori per prolungare l’attuale contratto fino al giugno del 2025"