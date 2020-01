Tuttosport - Caso terzino, l'obiettivo non è Koutris bensì Tsimikas! Possibile un altro rinforzo dall'Olympiakos

Calciomercato Napoli - Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport a firma di Raffaele Auriemma, il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe prendere anche un esterno sinistro difensivo, anche perché Faouzi Ghoulam dovrebbe andare a giocare in prestito in Francia.

Koutris

Asse di mercato Olympiakos-Napoli?