Tuttosport - Barella ha fatto la sua scelta, vuole solo l'Inter! Presa di posizione netta del calciatore

Notizie calcio Napoli - Nicolò Barella la sua scelta l’ha fatta: vuole solo l’Inter. Il centrocampista del Cagliari, accostato al Napoli più volte nelle ultime sessioni di mercato, ha fatto una presa di posizione netta che segna un punto di non ritorno nella trattativa tra Inter e Cagliari per portarlo in nerazzurro. Come riporta l'edizione di Tuttosport, il presidente Giulini chiede che il cartellino del suo gioiello venga valutato 50 milioni e la somma verrà raggiunta grazie a un paio di giocatori che permettano all’Inter di fare pure una plusvalenza. Il principio di accordo tra le parti è già stato trovato sulla base di 33 milioni più l’inserimento di due Primavera e nelle prossime settimane quello sarà il punto di partenza per trovare i profili che possano soddisfare tutti. Barella si è promesso all’Inter e attende solo che il principio di accordo tra i club diventi un accordo a tutto tondo.