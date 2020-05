Tuttosport - Asse Juventus-Napoli per Milik? Il polacco sorpassa Icardi e Gabriel Jesus, l'identikit di mercato rispecchia le doti del polacco

Serie A - Tecnico-tattico ed economico, sempre di equilibrio si tratta. E’ il principio che sta ispirando le strategie della Juventus per l’attacco, come racconta Tuttosport:

Calciomercato - “Icardi e Gabriel Jesus sono stati sorpassati da Milik e Raul Jimenez. Una punta centrale che sappia fare più la spalla che il finalizzatore, e che possa accomodarsi in panchina senza creare problemi quando Sarri sceglierà l’assetto con Dybala centravanti. Un identikit che calza meglio a Milik e Jimenez: hanno valutazioni attorno ai 40 milioni e ingaggi di circa 2,5 a stagione, contro gli oltre 5 di Icardi e Jesus. Un aumento sarebbe da mettere in conto per tutti, ma per il polacco e il messicano la cifra resterebbe ampiamente al di sotto del tetto bianconero”