Calciomercato Napoli - Il destino di Allan a Napoli sembra ormai chiuso. Il futuro del calciatore è altrove, con il Napoli che valuta la sua cessione intorno ai 40 milioni di euro. Intanto, come riportato da Tuttosport, la Juventus e l'Atletico Madrid, sono in pole con lui ma non valutano il calciatore oltre 25 milioni di euro.