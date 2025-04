Tuttosport - Accordo di massima Osimhen-Manchester United! I dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Il Manchester United pare sempre più intenzionato a mettere le mani su Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli in prestito al Galatasaray. Lo annuncia Tuttosport.

"Al punto da aver già trovato un accordo di massima con il suo entourage per l’ingaggio, assodato che per l’acquisto sarà sufficiente pagare la clausola da 75 milioni, valida soltanto per l’estero. Il passaggio del nigeriano risulterebbe particolarmente agevole se a compiere il percorso inverso fosse al contempo Rasmus Hojlund, poco apprezzato in Premier e disposto a cambiare aria per rilanciarsi definitivamente"