Tuttomercatoweb - Torino, Cairo pronto all'acquisto di Verdi per lottare in Europa League

Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha detto di no a una proposta da 50 milioni di euro per Andrea Belotti. La proposta era arrivata del West Ham. Il presidente granata vuole allestire una rosa competitiva sia per il campionato che per l'Europa League. Come riportato da Tuttomercatoweb, come ulteriore regalo per l'accesso ai preliminari dell'EL, Cairo sta pensando all'acquisto di Simone Verdi del calcio Napoli, con l'azzurro che ha già deciso di dare priorità al Toro per potere svolgere una stagione da protagonista. Su di lui c'è sempre l'Atalanta.