Tuttomercatoweb - Manolas-Napoli, si entra nel vivo della trattativa per l'accordo con la Roma!

Calcio Napoli mercato, TMW - Settimana importante per il futuro di Kostas Manolas. Il difensore greco è uno degli obiettivi principali della SSC Napoli. Come riportato da Tuttomercatoweb, con Petrachi finalmente libero dai vincoli col Torino, adesso il Napoli può trattare alla luce del sole l'acquisizione del difensore con cui ha già raggiunto un accordo di massima per ciò che concerne l'ingaggio: stipendio da 3.5 milioni di euro più bonus.

Manolas-Napoli, si tratta con la Roma!

Sempre secondo Tuttomercatoweb, questi, invece, saranno i giorni decisivi per l'accordo sul cartellino tra Napoli e Roma: la volontà delle tre parti in causa è quella di definire una intesa il prima possibile e per questo motivo c'è grande ottimismo sulla possibilità di trovare in tempi rapidi un accordo. Manolas, inoltre, ha espresso chiara la sua volontà di approdare in azzurro e mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti.