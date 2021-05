Tutti pazzi per Hysaj, ricevute 10 telefonate: 4 proposte in Italia, ma lui vuole restare al Napoli! Ecco i club

Calciomercato Napoli. Sembrava tutto già scritto, anche la chiusura del suo entourage lasciava presagire ad un addio ormai certo, invece il finale potrebbe riservare sorprese e sembrerebbe esserci un piccolo spiraglio per la permanenza.

Calcio mercato Napoli, svolta rinnovo Hysaj?

Mario Giuffredi, il suo agente, secondo Il Mattino ha ricevuto almeno dieci telefonata di società che hanno chiesto informazioni sull’albanese. In Italia Roma, Lazio, Fiorentina e Milan. Ma ecco che il Napoli riapre la porta e prepara la sua offerta. Senza intesa, andrà via a parametro zero. Ora qualcosa si muove e dopo la fine del campionato Giuffredi si prepara a un nuovo incontro con De Laurentiis. Al Napoli - chiosa il quotidiano - è stata data la proriorità assoluta. Non è una questione di soldi, Hysaj vuole restare in azzurro.