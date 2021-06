Tutti pazzi per Gaetano! Bagarre in B, è il sogno della neopromossa e del noto campione del mondo [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Dopo la grande stagione alla Cremonese, condita da tanti gol di pregevole fattura e assist al bacio, Gianluca Gaetano è tornato alla base per fine prestito. Nonostante sia già pronto per il grande palcoscenico della serie A probabilmente il suo futuro sarà ancora lontano da Napoli.

Mercato Napoli, tante richieste per Gaetano

Il club azzurro, infatti, starebbe pensando di fargli continuare il percorso di crescita ancora un altro anno in B, dove si è scatenata una vera e propria bagarre per assicurarsi le sue prestazioni. Nelle ultime ore, come appreso da CalcioNapoli24, sulle tracce del talento di Cimitile si sono inserite prepotentemente la neo promossa Alessandria, tornata nella serie B dopo oltre mezzo secolo, e il Brescia di Cellino con Pippo Inzaghi regista dell’operazione che vorrebbe costruire attorno al giocatore azzurro la squadra per il gran balzo in A. Siamo soltanto alle battute iniziali, ma una corsa è certa: tutti pazzi per Gianluca Gaetano.