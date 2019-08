Tutino verso il Verona, CorSport: già definito l'affare, l'attaccante azzurro sta già trovando casa

Calciomercato Napoli - Ad agosto è il calcio dei sogni e il popolo ha bisogno di sognare i colpi in entrata. Come un allenatore. Il fatto, però - come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è che di contro c’è anche il listone delle cessioni da completare.

“Dopo Albiol, Diawara, Vinicius e Rog, ora il Napoli accelera per definire le situazioni di Verdi e Hysaj. Innanzitutto loro. Già definita è la storia-Tutino: giocherà in prestito al Verona, in A, dove sta anche trovando casa. Per Tonelli, in transito dopo l'esperienza alla Samp, è spuntata all'improvviso la Fiorentina: un'idea da cavalcare”