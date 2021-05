Tutino-Salernitana, non basta la promozione in A per il riscatto dal Napoli: serve un'altra condizione obbligatoria [ESCLUSIVA]

CALCIOMERCATO NAPOLI - Ci sarà anche Cristiano Giuntoli a fare da spettatore interessato di Pescara-Salernitana. Il diesse del Napoli 'tiferà' per l'amico Castori affinché possa riuscire ad entrare nella storia con un altro capolavoro come potrebbe essere quello dei granata in massima serie dopo quello fatto con il Carpi. Al di là del lato sentimentale, Giuntoli seguirà molto da vicino la gara di Gennaro Tutino.

L'attaccante è passato dal Napoli alla Salernitana con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni in favore del club di Lotito (gli azzurri vantano controriscatto aggiungendo 500mila euro) condizionato a due avvenimenti: la promozione in A e 15 gol di GT9. Per far maturare dunque i 5 milioni nelle casse societarie del Napoli - secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 - dovranno obbligatoriamente verificarsi entrambe le condizioni. In caso contrario, ovvero solo promozione o 15 gol di Tutino, il cartellino tornerebbe di proprietà dei partenopei.

