Mercato Napoli, bagarre in B per Tutino: Empoli in pole, c'è da battere la concorrenza di quattro squadre

Calciomercato Napoli - Gennaro Tutino ha trovato poco spazio con la maglia dell'Hellas Verona e quindi è costretto a tornare in Serie B per trovare maggiore continuità. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Sempre in casa Empoli, la dirigenza è alla ricerca di un attaccante di categoria per rilanciarsi in classifica: uno degli obiettivi è Gennaro Tutino che saluterà il Verona e andrà in prestito in Serie B, via Ssc Napoli. Su Tutino però c’è anche la concorrenza di Salernitana, Cremonese, Ascoli e Crotone.