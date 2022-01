Tuanzebe corre verso il debutto: può andare subito in panchina con la Samp!

La maratona di Axel Tuanzebe: oggi il debutto in allenamento al centro sportivo di Castel Volturno e domani la possibilità di andare subito in panchina con la Sampdoria. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Il difensore inglese ha giocato l'ultima partita vera due mesi fa con il Southampton. Detto questo, Spalletti lanciò immediatamente anche Anguissa in piena emergenza: prima seduta l'8 settembre e titolare con la Juve l'11. Gli ultimi giorni di Axel sono stati frenetici: viaggio Inghilterra-Italia giovedì per le visite e la firma a Roma; e ieri doppio volo in giornata. La mattina a Londra, dove ha completato la documentazione necessaria a ottenere il visto presso la sede dell'Ambasciata italiana, e la sera è rientrato a Napoli"