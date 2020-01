Mercato Napoli, Repubblica: blitz di Giuntoli per il napoletano Tripaldelli! Ex Damiano Promotion, il piano ADL

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. L'edizione odierna di Repubblica riferisce alcuni aggiornamenti sui movimenti in entrata che riguardano il calcio Napoli:

Il diesse Giuntoli sta tentando un blitz last minute per Alessio Tripaldelli, talento classe ’ 99 del Sassuolo, considerato un giovane di grande prospettiva. Tripaldelli è napoletano di via Pigna. È cresciuto nella Damiano Promotion, poi è stato acquistato dalla Juventus. Si è trasferito a Torino, quando non aveva ancora 14 anni, assieme alla famiglia. Il suo cuore, però, è azzurro e quindi gli piacerebbe esibirsi allo stadio San Paolo. Finora ha collezionato appena 2 presenze in campionato. Sarebbe un’operazione in stile De Laurentiis che ama puntare sui diamanti grezzi. Tripaldelli lo è e oggi sarà la giornata decisiva per chiudere la trattativa.