Trattativa tra Chiavelli e gli agenti di Milik, Gazzetta: per il Napoli Arek dovrà rinunciare a qualche stipendio e restare “sotto scacco” per una eventuale causa civile

La Roma può attendere. Nel senso che Milik non sarà un giocatore giallorosso ufficialmente in questa settimana: il terzo incomodo Napoli non ha avuto alcuna fretta, anche perché non c’è ancora l’accordo in uscita col centravanti polacco, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Parecchie ore di trattativa da giovedì pomeriggio fra gli agenti di Milik e l’amministratore delegato della società azzurra, Andrea Chiavelli. Due gli aspetti da dirimere: la questione multa sul famoso ammutinamento del 5 novembre (ancora dopo 10 mesi non sono stati costituiti i collegi arbitrali) la conseguente azione legale per i diritti di immagine che il patron del Napoli intende sempre intraprendere per una questione di principio. Pantak e De Vecchi hanno cercato una mediazione, ma il Napoli non si è spostato facendosi anche forte di un contratto complesso sui diritti di immagine che è parallelo a quello sportivo. Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. Cosa accaduta già con Allan"