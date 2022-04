Traorè-Napoli, SKY - Il Sassuolo rifiuta la prima offerta di De Laurentiis: le cifre

Calciomercato Napoli - Non arrivano buone notizie in vista di uno dei principali obiettivi della prossima estate, ovvero Hamed Junior Traorè del Sassuolo. Perché il club emiliano, come ci si aspettava, spara alto per la sua stellina e avrebbe già rifiutato la prima offerta della SSC Napoli. Oltre a Kvaratskhelia, infatti, il club di De Laurentiis ha messo nel mirino anche il jolly del Sassuolo che in questa stagione ha giocato seconda punta, trequartista ed esterno d'attacco. Insomma, perfetto per il gioco del Napoli di Spalletti.

Calciomercato Napoli, no del Sassuolo per Traorè: l'offerta

Ma ci sono importanti novità perché secondo Sky Sport il Napoli nelle scorse settimane ha fatto un’offerta verbale al Sassuolo per Hamed Junior Traorè. La società emiliana ha risposto con un no secco: vuole molto più della cifra che pensava il Napoli, un'offerta che era vicina ai 15-17 milioni di euro. Al momento, quindi, l'operazione è tutt'altro che semplice ma l'offerta ufficiale di De Laurentiis denota l'interesse per il calciatore.

