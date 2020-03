Tra Di Lorenzo ed il Napoli spunta il Manchester United: contatto a febbraio tra l'agente ed il club inglese [ESCLUSIVA]

Ultimissime calciomercato Napoli. Tra le sorprese più liete di questa stagione c'è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. L'ex terzino dell'Empoli si è dimostrato essere un elemento di sicuro affidamento, facendosi apprezzare anche in ruoli dove non aveva mai giocato prima in carriera (difensore centrale e terzino sinistro). Le ottime prestazioni sul campo, gli sono valse la convocazione del CT Roberto Mancini ma anche il corteggiamento di alcuni club europei.

Calciomercato Napoli, lo United ci prova per Di Lorenzo

Nelle scorse settimane, secondo le informazioni in nostro possesso, il Manchester United ha chiesto informazioni per il classe 1993 di Ghivizzano. Nello specifico, c'è stato un contatto il mese scorso tra i Red Devils e l'agente dell'azzurro. Di Lorenzo ha un contratto fino al 2024 con il Napoli e quest'anno ha messo a segno due reti e soprattutto quattro assist. Per Ancelotti prima e Gattuso poi, il numero 22 è diventato un elemento imprescindibile dell'undici titolare. Vedremo se nelle prossime settimane questo primo approccio del Manchester United si tradurrà in qualcosa di più approfondito oppure no.

