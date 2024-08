Tra addii ufficiali e trattative in corso: il borsino delle cessioni del Napoli, rosa rivoluzionata

Calciomercato Napoli - Quando mancano 14 giorni al termine della sessione di calciomercato estiva, la SSC Napoli è ancora un cantiere aperto per quanto riguarda acquisti e cessioni. Andiamo a fare un punto della situazione in merito alle cessioni col borsino tra quelle ufficiali e quelle in via di definizione:

Ufficiale - Demme all'Hertha Berlino (a parametro zero)

Ufficiale - Zielinski all'Inter (a parametro zero)

Ufficiale - Dendoncker all'Aston Villa (fine prestito)

Ufficiale - Traorè al Bournemouth (fine prestito)

Ufficiale - Zanoli al Genoa

Ufficiale - Lindstrom all'Everton

Ufficiale - Ostigard al Rennes

Ufficiale - Natan al Betis

Molto vicine alla conclusione sono invece altre trattative:

Folorunsho alla Lazio

Gaetano al Cagliari

Cajuste all'Ipswich Town



Da definire invece le cessioni di Osimhen (ora il Chelsea sembra favorito), Zerbin (col Monza che lo rivorrebbe) e Cheddira (Espanyol e Cagliari a contenderselo)