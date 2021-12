Toronto spinge per Insigne, sta programmando tutto per definire l’operazione appena darà l’ok: la strategia

L’offerta di Toronto per Lorenzo Insigne con undici milioni a stagione e altri 4,5 di bonus per quattro anni (opzione per un altro) è ormai sul tavolo. Con tempi anche ristretti, dal Canada si attendono una risposta per i primi giorni della prossima settimana, già entro il 5 gennaio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Se Lorenzo accetterà la proposta per giocare nella Mls, il Toronto lo inserirà tra i giocatori “designati”. In uno dei tre posti in organico in cui l’ingaggio può superare i limiti imposti. In questo senso dovrà però prima esser liberato uno slot. Che nel caso specifico è quello ora occupato da Jozy Altidore. Per il 32enne attaccante americano con vari trascorsi in Europa prima di trasferirsi in Canada nel 2015 è già partita la caccia a una nuova sistemazione. In pratica, si sta programmando tutto per esser pronti a definire l’operazione appena da Insigne arriverà l’ok"