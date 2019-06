Calciomercato Napoli - Mario Rui andrà via da Napoli, questo epilogo ormai sembra abbastanza scontato. Il terzino sinistro azzurro non ha ingranato con Carlo Ancelotti e ci sarebbero più club interessati a lui. Torino e Milan su tutti. Ieri l'agente Mario Giuffredi ha parlato proprio con il club rossonero, ma solo per una richiesta di informazioni. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il Torino ha già strappato una mezza promessa all'agente per assicurarselo dal Napoli.