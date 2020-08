Calciomercato Napoli - Armando Izzo, difensore del Torino, sogna il trasferimento nella sua Napoli. Arriva la conferma del presidente Urbano Cairo a La Stampa: "Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione. Izzo? Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo"