Torino forte su Simeone! CorSport annuncia: la decisione di ADL e Conte per gennaio

Calciomercato Napoli. Il Torino continua ad essere in pressing su Giovanni Simeone: il centravanti argentino del Napoli è l'obiettivo principale dei granata che per gennaio cercano il sostituto dell'infortunato Duvan Zapata.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Simeone e sulla risposta del Napoli circa il pressing del Torino:

Il Cholito piace al Torino, ma il Napoli non lo cede. Giovanni Simeone non è in vendita. A gennaio non si muove. Non ci sono margini per l’addio. L’argentino domenica sarà osservato speciale. Piace da tempo alla società granata che cerca una punta dopo l’infortunio di Zapata. L’ex Napoli sarà indisponibile per tutta la stagione e il Torino aveva pensato al numero 18 azzurro per riempire la casella vuota. I dirigenti granata avevano individuato in lui l’attaccante perfetto per rinforzare il reparto, esperto e di sicuro affidamento, ma Conte è stato chiaro. Simeone resterà a Napoli: è lui a completare la batteria di centravanti.