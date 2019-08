Torino, Cairo: "Verdi? E' del Napoli, sicuramente ci siamo mossi e fatto offerte! Ma abbiamo anche delle alternative a Simone"

Calciomercato Napoli - Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell'esordio in Serie A dei granata. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 dalle dichiarazioni del patron granata sul calciomercato e su Verdi in particolare:

"Verdi il riassunto perfetto dell'acquisto da fare? Preferisco non fare nomi di giocatori non miei, credo non sia giusto. Per quanto riguarda le facce nuove, Bonifazi stasera ha fatto una grande partita. E' un rinforzo nuovo e importante. Lyanco l'anno scorso nel girone di ritorno ha fatto bene, l'abbiamo ripreso e tenuto rifiutando offerte importanti. L'obiettivo è tenere tutti e aggiungere un giocatore all'attacco, che giochi a sinistra di piede destro. Il mercato è ancora aperto e chiude il 2 di settembre. Non è che devo comprare per la sfida al Wolves. Verdi sia destro che sinistro? Sì, lui è ambidestro: non sto a parlare di Verdi, è un giocatore del Napoli. E' evidente che noi ci siamo mossi, abbiamo fatto offerte, ecc. C'è un'alternativa a Verdi? Sicuramente sì, abbiamo anche più di un'alternativa. Abbiamo tempo, cercheremo di fare la cosa giusta che serve a noi per rinforzare la squadra".