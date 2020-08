Calciomercato Napoli - Salvatore Sirigu non si tocca. Il portiere granata, accostato al Napoli in questi giorni di mercato, non sarà ceduto come ha assicurato Urbano Cairo in conferenza stampa:

"Non è vero che dobbiamo prendere sei giocatori. Leggo per esempio del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e ce lo teniamo stretto. In attacco poi abbiamo Belotti, Zaza e Iago e un attaccante non ci serve".