Torino, Cairo glissa: "Verdi? Le squadre prima di liberare calciatori devono prenderne altri"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di torinogranata del possibile arrivo di Simone Verdi:

Si può fare il nome di Verdi? “A me non piace parlare di giocatori di altri perché è veramente indelicato e quando l’hanno fatto in relazione ai miei giocatori mi ha dato molto fastidio, quindi, non voglio parlare di giocatori altrui. Dico che in generale alle volte può succedere che un giocatore non si riesce a prenderlo perché l’altra società non ha fatto le cose che doveva fare e prima di liberare un giocatore deve prendere altri giocatori”.

Se al Napoli non arriva Lozano Verdi non può andare via? “Non lo so, lei continua a parlare di Verdi, ma io stavo facendo un discorso generale. Noi oggi abbiamo una squadra che è stata confermata in tutti i suoi elementi aggiungendo Lyanco che al momento è infortunato, ma che ci sarà e Bonifazi che ha giocato facendo una bella partita e ha anche segnato e dei giovani come Milico che a Debrecen ha fatto gol piuttosto che Rauti. che piace molto al mister, e Singo che è un giovane che promette bene. E’ la stessa rosa dell’anno scorso che considerando il girone di ritorno ha conquistato punti che l’hanno collocata al quarto posto a un punto da Juventus e Milan e un po’ più distaccata dall’Atalanta. Lo Zaza di quest’anno avendo fatto il ritiro con il mister è in questa bellissima forma. E’ apprezzato dal mister anche per l’accettare di stare in panchina, per aver fatto un ritiro allo spasimo, per il dimostrare di avere una grandissima voglia e per avere una grandissima intesa anche con Belotti. Oggi abbiamo Zaza che c’era già l’anno scorso, ma che, secondo me, è un giocatore nuovo".