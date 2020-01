Sportitalia - Asse di mercato Napoli-Sampdoria: non solo Tonelli, contatti anche per Younes!

Calciomercato Napoli - La Sampdoria può chiudere due affari con la SSC Napoli, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.

"Quella, annunciata da giorni, e relativa al difensore centrale Lorenzo Tonelli. Ma anche quella che chiama in causa Amin Younes, ci sono stati contatti proficui con il Napoli per il doppio colpo. E la Samp ha mosso passi importanti per due operazioni in chiave salvezza. Per l’esterno ci sono state richieste ufficiali di Genoa e Torino ma la Samp sta avanzando per definire gli accordi"